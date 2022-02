Papa Francesco condanna le mutilazioni genitali femminili: umiliata la dignità della donna

Città del Vaticano – Nella Giornata internazionale contro le mutilazioni genitali femminili Papa Francesco all'Angelus ha voluto condannare con fermezza questa pratica terribile e ha reso noto le ultime statistiche. «Sono circa tre milioni le ragazze che ogni anno subiscono tale intervento, spesso in condizioni molto pericolose per la loro salute. Questa pratica, purtroppo diffusa in diverse regioni del mondo umilia la dignità della donna e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati