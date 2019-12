Natale, il parroco usa l'aereo per spargere 380 litri di acqua santa sulla comunità

In Louisiana, un prete ha usato un piccolo aereo per far spargere quasi 380 litri di acqua benedetta sull'intera comunità di Cow Island, 45 km a sudovest di Lafayette.

L'idea - scrive l'Independent citando la pagina Fb della diocesi cattolica di Lafayette - è stata del missionario L'Eryn Detraz, nativo della zona al momento residente in Ohio. La proposta è stata accolta da padre Matthew Barzare, che ha benedetto l'acqua prima di farla caricare sul piccolo aereo, di solito utilizzato per spargere fertilizzanti o pesticidi sulle coltivazioni. «Così possiamo mandare la benedizione su una zona più vasta», ha dichiarato il sacerdote, spiegando che al pilota è stato detto di sganciare l'acqua santa su chiese, scuole, negozi di alimentari e luoghi di ritrovo della comunità.

