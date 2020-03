«Sono venuta a Roma per vedere il Papa»: fa 350 chilometri in auto, bloccata sulla Salaria

«Sono venuta a Roma per incontrare il Santo Padre». È partita da Forlì perché voleva incontrare Papa Francesco. Ha percorso 350 chilometri in auto senza essere mai fermata. Arrivata a Roma, gli agenti della posso locale l’hanno bloccata su via Salaria, alle porte della Capitale.

La donna, di 66 anni sofferente di disturbi psichici, ha dato in escandescenza al posto di blocco ed i vigili del comandante Antonio Di Maggio l’hanno affidata alle cure mediche, oltre che sanzionarla per aver violato il decreto della Presidenza del Consiglio che limita gli spostamenti sul territorio nazionale.

