Tanatoprassi, cos'è il trattamento di conservazione delle salme usato anche per Papa Benedetto XVI

La tanatoprassi è il trattamento della salma prima delle esequie. Altro non è che un processo di cura igienica per la conservazione del corpo dopo la morte. Si tratta di un trattamento post-mortem che consiste nella cura igienica di conservazione del corpo dopo il decesso. Con la tanatoprassi è possibile, tramite un'iniezione nel sistema arterioso di un fluido conservante e una serie di cure estetiche, conservare un'immagine integra della persona, eliminando così per alcune settimane il processo di decomposizione ed esporre il corpo. Le salme trattate con tale tecnica possono essere conservate dai 10 ai 15 giorni prima della sepoltura, rimanendo intatte in qualsiasi tipo di ambiente.

Il trattamento

I corpi nelle ore successive al decesso, subiscono una veloce trasformazione a causa di cattivi odori e alcuni fluidi corpori rigettati dal corpo, per questo quella della pulizia delle salme è una prassi necessaria. Cosa molto importante è che con la tanatoprassi, viene garantito il naturale ritorno in polvere del corpo in un tempo massimo di 10 anni, tempi che sono solitamente anche i tempi di tumulazione di un corpo.

Senza questa pratica il corpo potrebbe decomporsi in un periodo tra i 40 e gli 80 anni. La tanatoprassi è una prarica vantaggiosa anche nell'ambito della medicina legale, come riporta anche il sito tanatoprassi.it: «Rallentando infatti la decomposizione della salma, si fissano i tessuti e le lesioni come in una preparazione istologica, consentendo così di eseguire le indagini più facilmente».

La salma di Benedetto XVI

Andrea Fantozzi è il massimo esperto in Italia della tanatoprassi nonché colui che ha introdotto trale pratica nel Paese. Fantozzi è anche Presidente e fondatore dell'A.I.T. (Associazione Italiana di Tanatoprassi) oltre che dell'I.N.I.T. (Istituto Nazionale Italiano di tanatoprassi). Fu proprio l'I.N.I.T insieme a quelli del servizio di medicina legale del Policlinico di Tor Vergata coordinati dal professore Giovanni Arcudi, nel 2005, a preparare la salma di Papa Giovanni Paolo II per la conservazione. Nel gruppo, composto da 7 medici, anche lo stesso Andrea Fantozzi, che dopo 18 anni si è occupato anche delle esequie di Benedetto XVI.