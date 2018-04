Papa Bergoglio regala tremila gelati ai clochard per il suo onomastico

Lunedì 23 Aprile 2018, 11:44 - Ultimo aggiornamento: 23-04-2018 13:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Città del Vaticano San Giorgio porta un bel gelato ai clochard. In passato Papa Bergoglio li ha portati a visitare la Cappella Sistina, ha preparato per loro un concerto, li ha invitati a colazione a santa Marta, a mangiare la pizza nell'Aula Paolo VI, ha distribuito la notte le coperte, ha messo a disposizione delle auto per le notti gelide invernali vicino al colonnato, ha regalato denaro, coperte, abiti. Ha finanziato docce e barberia e persino una lavanderia con le lavatrici donate dalla Whirlpool, la multinazionale che in provincia di Torino ha appena licenziato quasi 500 lavoratori. Infine, per ricordare la condizione di chi non ha niente, ha fatto mettere in Vaticano una scultura di bronzo che raffigura un senzatetto rannicchiato su una panchina e ha dato sepoltura a Willy, un barbone tedesco, morto di vecchiaia e di stenti quattro anni fa nei pressi di Borgo Pio.Stavolta Papa Francesco per i suoi amici barboni ha deciso di festeggiare con loro il santo del giorno, e in occasione del suo onomastico Bergoglio ha dato ordine alla Elemosineria gestita dal polacco padre Konrad Kraiewski di regalare ai bisognosi e ai senzatetto un bel gelato. Cioccolato e crema, fragola e limone. La distribuzione dei gelati è affidata alla stessa Elemosineria per un totale di circa 3 mila gelati gratis alle persone che vengono quotidianamente accolte nelle mense, nei dormitori e nelle strutture gestite in gran parte dalla Caritas.