A Papa, nun te bagna’!!!

. Dalla piazza parte questo grido. Dopo che Bergoglio affacciato insieme alla Raggi sulla piazza del Campidoglio fa il gesto di rifiutare l’ombrello. Infatti sta piovendo ma vabbè, che sarà mai. Fa il suo breve saluto ai cittadini romani, poi rientra nel palazzo senatorio per andare via. Passa in mezzo ai presenti che si spostano per consentirgli di camminare in pace e sono stati tutti avvertiti da una voce che dice:

Ao, spostate li piedi. Non vorrete mica fa’ la cianchetta ar Papa?!?!

. Nessuno gliela fa. E lui può avviarsi all’uscita mentre si sente un fotografo che dice:

A Papa, fatte zummà!

. Roma è anche questo, ama e non santifica.

Martedì 26 Marzo 2019, 11:59 - Ultimo aggiornamento: 26-03-2019 12:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA