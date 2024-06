Papa Francesco sdogana la satira su Dio: «Si può ridere di lui come si scherza con chi amiamo». Poi loda l'arte dei comici

«Si può ridere anche di Dio? Certo, come si gioca e si scherza con le persone che amiamo. La tradizione sapienziale e letteraria ebraica è maestra in questo! Si può fare ma senza offendere i sentimenti religiosi dei credenti, soprattutto dei poveri». Papa Francesco sdogana la satira, elogia l'umorismo, incoraggia a ridere perchè aiuta a strappare buon umore specie in momenti bui come questo. E' davanti ad oltre cento attori e comici di tutto il mondo, tra cui gli italiani Enrico Beruschi, Jerry Calà, Geppi Cucciari e Luciana Littizzetto, invitati in Vaticano per una udienza speciale Bergoglio ha anche aggiunto a braccio: «Voi riuscite ad illuminare la giornata quando riuscite a suscitare sorrisi intelligenti e in questo modo fate sorridere anche Dio e ricordate che questa non è una eresia».

In prima fila nella sala Clementina ci sono Giovanni e Giacomo che applaudono.

Il terzo del trio, Aldo, non c'è. Francesco raccoglie applausi, a tutti chiede di pregare «per lui e non contro», promette di far arrivare agli ospiti la preghiera sul buon umore di San Tommaso Moro, raccoglie la standing ovation dei presenti.

«In mezzo a tante notizie cupe, immersi come siamo in tante emergenze sociali eanche personali, voi avete il potere di diffondere la serenità e il sorriso. Siete tra i pochi ad avere la capacità di parlare a persone molto differenti tra loro, di generazioni e provenienze culturali diverse. A modo vostro voi unite la gente, perché il riso è contagioso. È più facile ridere insieme cheda soli: la gioia apre alla condivisione ed è il miglior antidoto all’egoismo e all’individualismo. Ridere aiuta anche a rompere le barriere sociali, a creare connessioni tra le persone” ha ripetuto».

Geppi Gucciari al termine dell'incontro salutandolo gli regala un amaro. I comici e gli attori si mettono in fila: chi gli ha portato una maglietta di un calciatore, chi gli chiede di benedire un rosario o le foto dei figli e chi anche una foto di se stesso con Papa Bergoglio strappando risate ai presenti.