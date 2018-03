Papa Francesco a San Giovanni Rotondo: in migliaia per la messa

Papa Francesco è atterrato sul campo sportivo Antonio Massa di San Giovanni Rotondo. Ad accoglierlo l’arcivescovo Michele Castoro e il sindaco Costanzo Cascavilla. Un veloce saluto e poi il trasferimento in auto verso l’ospedale Casa del Sollievo, qui lo attendono centinaia di persone assiepate dietro le transenne solo per vederlo passare.



La permanenza di Bergoglio è destinata a durare pochi minuti, il Pontefice non scenderà nemmeno dall’auto: i tempi sono strettissimi e gran parte della visita vuole dedicarla ai piccoli ricoverati nel reparto di oncoematologia pediatrica al terzo piano del poliambulatorio Giovanni Paolo secondo, a pochi metri dal grande ospedale del Sollievo voluto da Padre Pio e inaugurato nel 1956. Qui lo aspettano ventuno piccoli pazienti in fibrillazione da giorni per l’abbraccio di Bergoglio.



Un momento di grande emozione, certamente il più toccante di questa visita qui a San Giovanni Rotondo, un gesto di amore e di speranza che ha fatto tornare il sorriso sui volti delle mamme e dei bambini in attesa della chemioterapia. Intanto il santuario Santa Maria delle Grazie è strapieno: sul sagrato ci sono circa ottomila persone in attesa mentre dinanzi ai quattro maxi schermi allestiti nei dintorni si raccolgono almeno altre ventimila persone.

Sabato 17 Marzo 2018, 09:12

