Voli papali insostenibili per tv e giornali latinoameriani, costi esagerati e fioccano le lamentele

Mercoledì 4 Settembre 2019, 21:16 - Ultimo aggiornamento: 04-09-2019 22:07

Città del Vaticano - I viaggi internazionali del Papa si fanno sempre più costosi e insostenibili per le testate internazionali. I costi proibitivi imposti dall'Alitalia alla Santa Sede (circa 5 mila euro per il solo volo) stanno costringendo tante televisioni e giornali anche prestigiosi a rinunciare a coprire l'evento. Stavolta la trasferta in Mozambico, Madagascar e Mauritius per la prima volta non verrà seguita da nessuna testata latinoamericana e per la prima volta anche la catena tv messicana Televisa non ha mandato la corrispondente Valentina Alazraki, una assenza che è stata rilevata anche dal Papa in volo.Il problema è stato sollevato anche dal sito para-vaticano Il Sismografo che ha conteggiato quanti sono i viaggi papali nell'epoca contemporanea, a partire da quello di Paolo VI nel 1964 in Terra Santa, in tutto 168, incluso quest'ultimo.«Anche in situazioni particolari e del tutto speciali come i Viaggi internazionali del Papa - si legge sul SIsmografo - i costi finiscono per stabilire discriminanti tra "inclusi" e "scartati". In passato, alle autorità vaticane più di una volta sono state trasmesse queste preoccupazioni chiedendo di trovare soluzioni tempestive e adeguate. A questo punto si deve pensare che la questione non sia di nessun interesse per le persone interpellate o che le preoccupazioni espresse fossero solo parole di circostanza».