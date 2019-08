Domenica 25 Agosto 2019, 12:30 - Ultimo aggiornamento: 25-08-2019 12:39

Citta’ del Vaticano - Il grido del Papa per salvare il polmone della terra. Dalla finestra del palazzo apostolico il pontefice stamattina ha puntato il dito sull’atteggiamento del presidente brasiliano Bolsonaro, la cui politica favorisce il disboscamento. “Siamo tutti preoccupati per i vasti incendi che si sono sviluppati in Amazzonia. Preghiamo perché, con l’impegno di tutti, siano domati al più presto. Quel polmone di foreste è vitale per il nostro pianeta” ha detto facendo riferimento alla situazione catastrofica che si è andata a creare in Brasile dove, solo alcuni giorni fa, una enorme nube nera, causata dai roghi di migliaia di ettari, ha addirittura oscurato in pieno giorno la citta di San Paolo, situata a 5 ore di volo dagli incendi.