Papa Francesco: «Sesso dono di Dio da vivere senza tabù, ma solo tra uomo e donna»

Martedì 18 Settembre 2018, 16:44 - Ultimo aggiornamento: 18-09-2018 17:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Città del Vaticano - «La sessualità, il sesso, è un dono di Dio. Niente tabù. E’ un dono di Dio, un dono che il Signore ci dà». Naturalmente solo tra un uomo e una donna. Papa Francesco rispondendo ad un gruppo di giovani della diocesi francese di Grenoble-Vienne mette le cose bene in chiaro.Il sesso, ha spiegato, «ha due scopi: amarsi e generare vita. E’ una passione, è l’amore appassionato. Il vero amore è appassionato. L’amore fra un uomo e una donna, quando è appassionato, ti porta a dare la vita per sempre. Sempre. E a darla con il corpo e l’anima».Ai ragazzi cita poi la Genesi. «Quando Dio ha creato l’uomo e la donna, la Bibbia dice che tutt’e due sono immagine e somiglianza di Dio. Tutti e due, non solo Adamo o solo Eva, ma tutt’e due – ensemble – tutt’e due. E Gesù va oltre, e dice: per questo l’uomo, e anche la donna, lascerà suo padre e sua madre e si uniranno e saranno una sola persona?… una sola identità?… una sola fede di matrimonio? Una sola carne: questa è la grandezza della sessualità. E si deve parlare della sessualità così. E si deve vivere la sessualità così, in questa dimensione: dell’amore tra uomo e donna per tutta la vita».Il Papa affronta anche il tema delle debolezze umane, delle cadute spirituali che « ci portano a usare la sessualità al di fuori di questa strada tanto bella, dell’amore tra l’uomo e la donna. Ma sono cadute, come tutti i peccati. La bugia, l’ira, la gola… Sono peccati: peccati capitali. Ma questa non è la sessualità dell’amore: è la sessualità ‘cosificata’, staccata dall’amore e usata per divertimento. E’ interessante come la sessualità sia il punto più bello della creazione, nel senso che l’uomo e la donna sono stati creati a immagine e somiglianza di Dio, e la sessualità è la più attaccata dalla mondanità, dallo spirito del male. Dimmi: tu hai visto, per esempio – non so se a Grenoble c’è – ma tu hai visto una industria della bugia, per esempio? No. Ma un’industria della sessualità staccata dall’amore, l’hai vista? Sì! Tanti soldi si guadagnano con l’industria della pornografia, per esempio. E’ una degenerazione rispetto al livello dove Dio l’ha posta».