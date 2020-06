Papa Francesco all'Angelus: «Finalmente comincio a rivedere i pellegrini»

Cominciano a tornare i pellegrini in piazza San Pietro. «Saluto tutti voi, cari fedeli romani e pellegrini venuti da varie parti dell'Italia: adesso cominciano a vedersi i pellegrini! Anche da altri Paesi, qualcuno, vedo le bandiere lì...». Lo ha detto papa Francesco al termine dell'Angelus, salutando i fedeli accorsi in piazza San Pietro, distanziati tra loro e nel rispetto delle misure anti contagio, sotto l'occhio attento delle forze di sicurezza.

Il Papa incontra medici e infermieri della Lombardia: «Colonne portanti dell'Italia»

«Oggi nella mia patria e in altri posti si celebra la Giornata dedicata al padre, ai papà. Assicuro la mia vicinanza e preghiera a tutti i papà. Tutti noi sappiamo che fare il papà non è un mestiere facile. Per questo preghiamo per loro. Ricordo in maniera speciale anche i nostri padri che continuano a proteggerci dal cielo», ha aggiunto il Papa.

Ultimo aggiornamento: 12:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA