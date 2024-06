Papa Francesco in Campidoglio (si affaccia ai Fori con Gualtieri): «Il Giubileo migliorerà l'immagine di Roma»

«Collaborazione» tra governo e amministrazione capitolina: la seconda visita di Papa Francesco in Campidoglio, dopo quella del 2019, avviene casualmente dopo le elezioni europee e il pontefice, in un articolato discorso incentrato sul prossimo Giubileo, pur evitando qualsiasi riferimento politico, incoraggia tutte le forze politiche – a livello nazionale e locale – a dare il meglio per la riuscita di un evento mondiale. L'Anno santo aiuterà anche a risolvere gli annosi problemi legati al decoro della città e a migliorare l'immagine dell'Urbe. Ha affermato il pontefice in un altro passaggio. Ad accogliere Papa Bergoglio è stato il sindaco Roberto Gualtieri con il quale si è intrattenuto subito in un incontro privato nel suo studio durato quasi mezzora. Poi, successivamente, nella sala Consigliare è iniziata la riflessione sull'Anno Santo. Gualtieri ha parlato di «tempo del coraggio e non della rassegnazione», mentre la presidente della Assemblea capitolina, Svetlana Celli lo ha ringraziato per l'impegno rivolto alle periferie di Roma rammentando l'ultima visita papale a Palmarola in una chiesa che è ancora in un garage. «Siamo felici della sua visita, bentornato». Ecco alcuni passaggi.

DECORO

«Ora Roma si appresta a ospitare il Giubileo del 2025.

Tale evento è di carattere religioso, un pellegrinaggio orante e penitente per ottenere dalla misericordia divina una più completa riconciliazione con il Signore. Esso, tuttavia, non può non coinvolgere anche la città sotto il profilo delle attenzioni e delle opere necessarie ad accogliere i tanti pellegrini che la visiteranno, aggiungendosi ai turisti che vengono ad ammirare il suo immenso tesoro di opere d’arte e le grandiose tracce dei secoli passati. Perciò anche il prossimo Giubileo potrà avere una ricaduta positiva sul volto stesso della città, migliorandone il decoro e rendendo più efficienti i servizi pubblici, non solamente nel centro ma favorendo l’avvicinamento tra centro e periferie».

COLLABORAZIONE

«È impensabile che tutto questo possa svolgersi ordinatamente e nella sicurezza senzal’attiva e generosa collaborazione delle Autorità del Comune capitolino e quelle nazionali. Ringrazio vivamente a questo proposito le Autorità comunali per l’impegno profuso nel preparare Roma ad accogliere i pellegrini del prossimo Giubileo, e il Governo italiano per la sua piena disponibilità a collaborare con le Autorità ecclesiastiche per la buona riuscita del Giubileo, confermando la volontà di amichevole collaborazione che caratterizza i reciproci rapporti tra Italia e Santa Sede».

FARO

«Roma, città dallo spirito universale. Questo spirito vuole essere al servizio della carità, al servizio dell’accoglienza e dell’ospitalità. Pellegrini, turisti, migranti, quanti si trovano in gravi difficoltà, i più poveri, le persone sole, quelle malate, i carcerati, gli esclusi siano i più veritieri testimoni di questo spirito. Possano testimoniare che l’autorità è pienamente tale quando si pone al servizio di tutti, quando usa il suo legittimo potere per venire incontro alle esigenze della cittadinanza e, in modo particolare, dei più deboli, degli ultimi».

OPPORTUNITA'

«L’enorme afflusso nell’Urbe di pellegrini, turisti e migranti, con tutto ciò che significa in termini di organizzazione, potrebbe essere visto come un aggravio, un peso che frena e intralcia lo scorrere normale delle cose. In realtà, tutto questo è Roma, la sua specificità, unica al mondo, il suo onore, la sua grande attrattiva e la sua responsabilità verso l’Italia, verso la Chiesa, verso la famiglia umana. Ogni suo problema è il “rovescio” della sua grandezza e, da fattore di crisi, può diventare opportunità di sviluppo: civile, sociale, economico, culturale. L’immenso tesoro di cultura e di storia adagiato sui colli di Roma è l’onore e l’onere della sua cittadinanza e dei suoi governanti, e attende di essere adeguatamente valorizzato e rispettato. Rinasca in ciascuno la consapevolezza del valore di Roma, del simbolo che essa rappresenta in tutti i continenti; e si confermi, anzi cresca la reciproca fattiva collaborazione tra tutti i poteri»