Papa Francesco in Cile colpito da un oggetto lanciato dalla folla: ecco cosa è successo

Mercoledì 17 Gennaio 2018, 09:14 - Ultimo aggiornamento: 17-01-2018 11:18

colpito alla testa da un oggetto lanciato dalla folla a Santiago delUn po' di paura perdurante il suo arrivo a, prima tappa della visita pastorale che oltre altoccherà anche il Perù. Il Pontefice, a bordo della 'Papa-mobile', stava infatti salutando i fedeli riunitisi in strada al suo passaggio quando è statoda unlanciato da qualcuno in mezzo alla folla.Le immagini non aiutano molto a chiarire la natura dell'che haPapa Francesco alla guancia sinistra: c'è chi sostiene si tratti di un cappello e chi crede che si tratti di un quotidiano. Quel che è certo è che l'oggetto cade subito dopo ma non ferisce il Papa, che senza scomporsi continua a sorridere, salutando la folla. Nessuna conseguenza, quindi, anche se l'oggetto lanciato verso Papa Bergoglio resta un mistero. Poco dopo c'è stato l'incontro tra il Pontefice e una delegazione di vittime di abusi da parte di preti pedofili, a cui Francesco ha chiesto ufficialmente scusa a nome della chiesa. Oggi, invece, il Papa sarà a Temuco, dove incontrerà alcuni rappresentanti delle popolazioni Mapuche che vivono nella regione dell'Araucania.