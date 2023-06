Papa Francesco come sta? La colazione, poi la mattinata in poltrona. L'ipotesi dell'Angelus dal Gemelli

«Papa Francesco ha riposato durante la notte. L'equipe medica informa che il quadro clinico è in progressivo miglioramento e il decorso post operatorio è regolare». Lo fa sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni. «Dopo aver fatto colazione - spiega Bruni - Sua Santità ha iniziato a mobilizzarsi trascorrendo gran parte della mattina in poltrona. Ciò gli ha consentito la lettura dei quotidiani e la ripresa iniziale del lavoro».

Papa Francesco, come sta?

Un quadro clinico «in progressivo miglioramento», dunque, per il Papa che ha trascorso la seconda notte al Policlinico Gemelli dopo l'intervento all'intestino durato circa tre ore in anestesia generale. Bergoglio, stamani, come ha fatto sapere il portavoce del Vaticano, Matteo Bruni, si è così alzato dal letto e ha trascorso gran parte della mattinata in poltrona, con una iniziale ripresa del lavoro. Oggi il Papa ha provveduto a nominare un vescovo in Ecuador: il vescovo titolare di Tizica ed Ausiliare dell'Arcidiocesi di Cuenca, don Fernando Ortega Ortega.

Udienze sospese fino al 18 giugno

Come ha fatto sapere la Prefettura della Casa Pontificia, le udienze del Papa saranno sospese fino al 18 giugno.