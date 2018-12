Sabato 8 Dicembre 2018, 12:27 - Ultimo aggiornamento: 08-12-2018 13:30

CITTA' DEL VATICANO - La notizia della tragedia di Corinaldo ha fatto il giro del mondo ed è su tutti i notiziari e siti di ogni continente. Un bilancio che ha gelato anche il Papa: «Assicuro un ricordo nella mia preghiera per i ragazzi e la mamma che sono morti questa notte in una discoteca a Corinaldo, vicino ad Ancona, come pure per i numerosi feriti. Chiedo per tutti l'intercessione della Madonna». Lo ha detto papa Francesco al termine dell'Angelus.