Papa Francesco negativo al test sierologico: aveva incontrato il cardinal Tagle

Papa Francesco è risultato negativo al test sierologico per il coronavirus. Lo rivela l'Adnkronos. Papa Francesco nei giorni scorsi si è sottoposto al test dopo che il cardinale Luis Tagle è risultato positivo al Covid. Il porporato, che ora si trova nelle Filippine in isolamento fiduciario, aveva incontrato ufficialmente Bergoglio in Vaticano lo scorso 29 agosto. Il test di Bergoglio, sempre a quanto apprende l'Adnkronos, ha dato esito negativo e il pontefice è risultato essere in buona salute.

Il cardinale Sarah fa chiarezza: le messe in streaming non sono la stessa cosa di quelle partecipate

Coronavirus, positivo il cardinal Tagle: è il primo caso per un capo dicastero del Vaticano



Ultimo aggiornamento: 21:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA