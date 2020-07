Papa Francesco vuole Mario Draghi nel think tank delle scienze sociali in Vaticano

Papa Francesco ha nominato tre nuovi membri ordinari della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali: si tratta di Mario Draghi, già presidente della Banca Centrale Europea, e di due docenti universitari: il sociologo cileno Pedro Morandè Court, che ha insegnato presso l'Università cattolica in Cile, e la professoressa Kokunre Agbontaen Eghafona, docente di Sociologia e antropologia presso l'Università di Benin in Nigeria.

L'Accademia delle Scienze sociali è il 'think tank' che si occupa di economia, politica e societa' con lo scopo di fornire alla Chiesa gli elementi per sviluppare la sua dottrina sociale. L'Accademia e' presieduta da un altro economista italiano di rilievo: Stefano Zamagni.

Continua cosi' la chiamata di Francesco delle eccellenze laiche per rinnovare il pensiero della Chiesa. Recentemente ha voluto Carmelo Barbagallo, da Bankitalia, all'Autorita' di Informazione Finanziaria, l'ente che si occupa di antiriciclaggio. Per la prima volta nella storia quest'anno ha poi designato un manager laico, Fabio Gasperini, come segretario dell'Apsa, l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, la 'cassaforte' della Santa Sede. E ancora prima la nomina dell'ex Procuratore capo di Roma, Giuseppe Pignatone, come presidente del Tribunale vaticano. In questa scia, quella dei laici protagonisti, c'e' anche la scelta di Mario Draghi ex studente del 'Massimo', il prestigioso liceo romano retto dai Gesuiti.

Draghi è nato a Roma il 13 settembre 1947. Si è laureato in Politica Economica alla Sapienza e ha fatto il dottorato in Economia presso il Massachussetts Institute of Technology. Nel 1981 è diventato Docente Ordinario di Economia e Politica Monetaria a Firenze. È stato Direttore Esecutivo della Banca Mondiale e, in seguito, Direttore Generale del Ministero del Tesoro del Governo italiano. È stato Governatore della Banca d'Italia dal 2005 al 2011 e Presidente del Financial Stability Board dal 2006 al 2011, quando è diventato Presidente della Banca Centrale Europea fino al 2019.

È membro del Consiglio di amministrazione dell'Institute for Advanced Study (IAS) e del Gruppo dei Trenta (G30). È autore di numerose pubblicazioni, con contributi che spaziano dalla macroeconomia all'economia internazionale e alla politica monetaria.

