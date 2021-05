Papa Francesco: non chiamate amore quello “malato” e patologico che porta alla violenza sulle donne

Città del Vaticano - L'amore malato non è amore. Papa Francesco declina il più nobile dei sentimenti e, nelle poche parole che pronuncia al Regina Coeli, il suo pensiero corre implicitamente alle troppe violenze sulle donne, al numero dei femminicidi che si susseguono senza tregua in ogni paese, in ogni cultura, frutto di una cultura di sopraffazione patriarcale e maschilista. Affacciandosi dal Palazzo Apostolico, declina così il tema dell'amore fino a evidenziare gli aspetti patologici che sfociano in gravi reati, in azioni tese a sopprimere, a uccidere, a far male.

APPROFONDIMENTI IL CASO DIPLOMATICO Papa Francesco twitta contro la violenza sulle donne ma tace sul... NODI DIPLOMATICI Dal Papa il presidente del Consiglio d'Europa, pressing per... IL CASO Femminicidio, il presidente Inps: «Le orfane non pagheranno.... LA POLEMICA «Femminicidio è una brutta parola», Franca Leosini... ROMA Pasqua, Papa Francesco celebra la messa nella Basilica di San Pietro...

«Penso all’amore malato che si trasforma in violenza – e quante donne ne sono vittime oggigiorno. Questo non è amore. Amare come ci ama il Signore vuol dire apprezzare la persona che ci sta accanto e rispettare la sua libertà, amarla così com’è, gratuitamente. In definitiva, Gesù ci chiede di abitare nel suo amore, non nelle nostre idee, non nel culto di noi stessi; di uscire dalla pretesa di controllare e gestire gli altri, ma di fidarci e donarci agli altri» afferma.

Il Papa aggiunge poi che amare « significa dire di no ad altri “amori” che il mondo ci propone: amore per il denaro, per il successo, per il potere. Queste strade ingannevoli ci allontanano dall’amore del Signore e ci portano a diventare sempre più egoisti, narcisisti e prepotenti. E la prepotenza conducedo a una degenerazione dell’amore, ad abusare degli altri, a far soffrire la persona amata».