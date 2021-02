Margaret, una araba-cristiana guiderà il Movimento dei Focolari di Chiara Lubich

Ha 58 anni, è araba, cristiana-cattolica e si chiama Margaret Karram: è la nuova presidente del movimento dei Focolari. È stata eletta con oltre due terzi dei voti su una base di 359 rappresentanti di tutto il mondo. Succede così alla fondatrice Chiara Lubich e a Maria Voce che è rimasta in carica per due mandati di sei anni.

Margaret Karram è nata ad Haifa e si è laureata in ebraismo all'Università ebraica di Los Angeles. Ha ricoperto vari incarichi di responsabilità per i Focolari a Los Angeles e a Gerusalemme. Ha collaborato anche in diverse commissioni e organizzazioni per la promozione del dialogo tra le tre religioni monoteiste, come la Commissione episcopale per il dialogo interreligioso, nell'Assemblea dei cattolici ordinari della Terra Santa e l'organizzazione Icci (Interreligious coordinating council in Israel).

Ha lavorato 14 anni al Consolato generale d'Italia a Gerusalemme. Dal 2014 è al Centro internazionale dei Focolari come consigliera per l'Italia e l'Albania e corresponsabile per il Dialogo tra Movimenti ecclesiali e nuove Comunità cattoliche. Nel 2013 è stata insignita del premio “Mount Zion Award” per la riconciliazione, attribuitole insieme alla studiosa e ricercatrice ebrea Yisca Harani, per l'impegno nello sviluppo del dialogo tra culture e religioni diverse.

