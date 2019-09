Il Papa riceve gli Agostiniani scalzi e si chiede: ma perché alcuni portano le scarpe?

Giovedì 12 Settembre 2019, 12:48 - Ultimo aggiornamento: 12-09-2019 12:59

Città del Vaticano - Con la solita ironia il Papa stamattina ha sollevato il tema della coerenza di tanti ordini religiosi sulle proprie radici. Lo ha fatto davanti agli Agostiniani scalzi, un ordine di frati nato nel XVI secolo a Napoli durante le cicliche epidemie di peste, che segue quattro voti (oltre a povertà, obbedienza, castità i frati sono chiamati all'umiltà).LEGGI ANCHE...> Papa Francesco contro quei vescovi che in Medio Oriente vivono come epuloni ma predicano la povertà Durante l'udienza il Papa ha squadrato gli ospiti e poi ha detto loro: «La qualifica di “scalzi” esprime l’esigenza di povertà, di distacco, di fiducia nella Divina Provvidenza. C’è un inno liturgico, che si usa nella festa di san Giovanni Battista e dice che il popolo andava “con l’anima scalza” a farsi battezzare: scalzi dunque non solo perché non portate le calze – vedo che avete le scarpe, uno almeno... L’anima scalza, questo è il carisma».LEGGI ANCHE...> Migranti, Papa Francesco: «Parrocchie aprano le porte, no a silenzi complici» Poi ha aggiunto: «In particolare, quest’anno voi avete voluto dare risalto al voto di umiltà, il quarto voto che vi caratterizza. Mi congratulo con voi per questa scelta», infine l'appello alla coerenza e a restare sempre fedeli alle radici identitarie.