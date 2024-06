Sette ore circa a Borgo Egnazia per parlare di Intelligenza Artificiale e, dietro le quinte, per rammendare la sfilacciata tela diplomatica a favore della pace in Ucraina e a Gaza, soprattutto durante i colloqui bilaterali che il Papa avrà con i capi di Stato. Ne hanno fatto richiesta al momento sette, tra cui gli Usa, l'Italia, l'Ucraina, l'Argentina, gli Emirati Arabi. Papa Francesco decollerà dall'eliporto vaticano diretto in Puglia a metà mattinata dopo aver incontrato nel palazzo apostolico Josè Maria Neves, presidente della Repubblica di Cabo Verde e un centinaio di attori comici, tra i più famosi al mondo, radunati dal Dicastero della Cultura per riflettere sull'umorismo. Tra gli italiani ci saranno Carlo Verdone, Enrico Beruschi, Massimo Boldi, Geppi Cucciari, Luciana Littizzetto, Nino Frassica, Cristian De Sica, Maurizio Ferrini, Jerry Calà'.

Se la prima parte della giornata di Papa Bergoglio rientra nell'ordinaria attività vaticana, la seconda parte è certamente destinata a fare storia perchè prima d'ora nessun Pontefice aveva mai preso piede ad un G7. Solitamente i pontefici si erano limitati a inviare messaggi ai partecipanti senza aderire personalmente e mettersi in gioco.

L'intervento di Papa Bergoglio al G7 è previsto per il primo pomeriggio quando assisterà alla sessione dedicata ai Paesi ospiti del vertice. L'argomento centrale, come aveva annunciato ad aprile la premier Giorgia Meloni riguarda lo sviluppo e l'impatto dell'intelligenza artificiale, praticamente la più grande sfida antropologica del momento e sulla quale il Vaticano da anni sta riflettendo dal punto di vista etico, in particolare con la “Rome call for Ai ethics del 2020”, un manifesto di intenti promosso dalla Pontificia accademia per la vita con un percorso «che porta a dare applicazione concreta al concetto di algoretica, ovvero dare un'etica agli algoritmi». Anche per questo, forse, l'Italia si è affidata a padre Paolo Benanti, esperto di AI in Vaticano, docente della Gregoriana e all'università di Seattle e attuale presidente della commissione parlamentare AI per l'informazione. «La Chiesa ha sempre considerato l'uomo al centro della sua missione. Da questo punto di vista, e chiaro che ciò che le interessa non è lo strumento tecnico, ma come e in che misura può avere un impatto sulla vita umana» ripete il francescano».

Tre gli aspetti che l'Italia, paese ospite del summit, metterà sul tavolo: l'utilizzo dell'Ia in maniera etica, una riflessione sull'impatto di questa tecnologia sul mondo del lavoro, la garanzia che non diventi un ulteriore strumento di distacco e disparità con i Paesi meno sviluppati. Nel 2020 la pontificia accademia per la Vita ha firmato con Microsoft, Ibm, Fao, Governo italiano una 'Call for an AI Ethics', documento nato per sostenere un approccio etico all'Intelligenza Artificiale e promuovere tra organizzazioni, governi e istituzioni un «senso di responsabilità condivisa con l'obiettivo di garantire un futuro in cui l'innovazione digitale e il progresso tecnologico siano al servizio del genio e della creatività umana e non la loro graduale sostituzione». Il manifesto è stato firmato anche da Cisco System in aprile.

Ieri Papa Francesco parlando a duecento parroci romani ha raccontato di questo invito a parlare di intelligenza artificiale: «Mi veniva da dire, come va la tua intelligenza naturale?» Una ironia che nasconde la grande preoccupazione della Chiesa sulle applicazioni dell'Ai in campo militare. In questi giorni su diversi quotidiani britannici è uscita la notizia dei programmi usati dall'esercito israeliano per colpire gli obiettivi. Un software chiamato Lavender, contenente un database di circa 37.000 target potenziali, individuati in base ad un collegamento con i terroristi di Hamas identificava gli obiettivi. L'Osservatore Romano ha commentato che in pratica erano «le fredde indicazioni dell’IA piuttosto che le osservazioni e valutazioni dei soldati in campo. In soli 20 secondi il programma era in grado di riconoscere il target già inserito nella banca dati, individuarlo anche attraverso il riconoscimento facciale, e ordinarne l’esecuzione fornendo le coordinate. Poco importa che nel medesimo edificio si trovassero altri civili incolpevoli. Secondo le fonti israeliane raccolte dai due magazine israeliani, e rilanciate dal quotidiano londinese, l’alto numero di casualties, cioè di civili rimasti vittime dei bombardamenti, sarebbe stato causato proprio dall’uso indiscriminato dell’IA»”.

Il tema della pace nel mondo diventa così centrale e Papa Francesco approfitterà di questo momento per ripetere che ci vuole “più coraggio a fare la pace che non la guerra”. A Borgo Ignazia, nelle poche ore che avrà a disposizione, sono in programma almeno sette incontri bilaterali con il Papa. Al momento si parla di colloqui con il presidente Biden, la presidente Meloni, l'amico presidente brasiliano Lula, l'argentino Milei, il presidente degli Emirati Al Zahied, con il quale Francesco ha un lungo rapporto di collaborazione per il dialogo inter-religioso con il mondo islamico.