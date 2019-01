Papa Francesco ai genitori: «Non litigate mai davanti ai vostri figli»

«Il Battesimo è il miglior regalo che abbiamo ricevuto: ci fa appartenere a Dio e ci dona la gioia della salvezza», ha affermato il Pontefice in un tweet al termine delle celebrazioni.



Non è mancato un tenero episodio. «Allattateli!». È l'amorevole consiglio che Papa Francesco dà alle mamme dei neo battezzati presenti nella Cappella Sistina, durante il tradizionale rito della somministrazione del sacramento da parte del Pontefice a 27 neonati, nel giorno in cui la Chiesa celebra il ricordo del Battesimo di Cristo sulle rive del fiume Giordano ad opera di Giovanni il Battista. «Oggi, qui i bambini si sentono in un ambiente che è strano, troppo caldo, loro sono coperti e sentono l'aria afosa; poi, piangono perché hanno fame; e un terzo motivo di piangere è il pianto preventivo, un cosa strana; siccome non sanno cosa succederà, intanto piangono, è una difesa. Io vi dico: che siano comodi, state attente a non coprirli troppo e se piangono per fame, allattateli!». Poi, aggiunge con un sorriso, «il pericolo è che i bambini hanno una vocazione polifonica: incomincia a piangere uno e l'altro gli fa il contrappunto e poi un altro e alla fine è un coro di pianto...».

«Non litigate mai davanti ai vostri bambini». È la raccomandazione che Papa Francesco fa ai genitori, durante l'omelia della messa per il Battesimo di Cristo celebrata nella Cappella Sistina. «È normale che gli sposi litighino, sarebbe strano il contrario... Fatelo pure, ma fatelo - esorta il Pontefice - in modo che loro non vedano e non sentano. Non sapete l'angoscia che riceve un bambino quando vede litigare i genitori!».Oggi Papa Francesco ha battezzato nella Cappella Sistina 27 bambini.