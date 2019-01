Domenica 27 Gennaio 2019, 13:14 - Ultimo aggiornamento: 27-01-2019 13:48

Abbracciate la vita nelle sue fragilità e contraddizioni, perché solo quello che si ama può essere salvato e solo quello che si abbraccia può essere trasformato. L’esortazione di Papa Francesco ai giovani che hanno partecipato alla Veglia della Giornata mondiale della gioventù al Campo San Juan Pablo II di Panama, è quella di dire 'sì', come Maria, e partecipare alla storia d’amore del Signore.Il Papa, come riportato da 'Vatican News', esorta i giovani a dire "sì" a questa storia d’amore, come ha fatto Maria, che senza dubbio - nota Francesco - non era una influencer e non partecipava alle reti sociali dell’epoca eppure divenne "la donna che ha avuto maggiore influenza nella storia"."Maria, la 'influencer' di Dio" la chiama Francesco, che spiega ai giovani cosa significhi concretamente questo "sì". Non è stata un’accettazione passiva, né un dire "proviamo a vedere che succede". E’ stato il "sì" di chi vuole rischiare e scommettere tutto, senza altra garanzia che "la certezza di sapere di essere portatrice di una promessa". Un 'sì' più forte di dubbi e difficoltà, che ci sarebbero state, ma non erano un motivo per dire "no". Maria non ha comprato un’assicurazione sulla vita, ribadisce il Santo Padre, e per questo è l’influencer di Dio.