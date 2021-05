Clima, Kerry su papa Francesco: «Ha la capacità di galvanizzare l'azione dei Paesi»

«Il Vaticano è una piccola entità ma papa Francesco ha la capacità di galvanizzare l'azione dei Paesi. Ha la capacità di muovere i cittadini di tante nazioni affinché chiedano ai loro governi di essere responsabili e fare ciò che è necessario per preservare il pianeta». È il tributo al Papa di John Kerry, inviato speciale del presidente degli Stati Uniti d'America per il clima, in un'intervista a Vatican News al termine del faccia a faccia col Pontefice.

«Penso che il mondo abbia un rispetto speciale per papa Francesco e non c'è dubbio che sia un leader significativo. Ci aspettiamo che continui a guidarci ancora verso il raggiungimento dell'obiettivo. Oggi siamo arrivati al giorno della resa dei conti rispetto a quelle che sono le conseguenze del modo in cui siamo cresciuti. E penso che il Santo Padre - ha osservato Kerry - parli con una speciale autorità al nostro senso del dovere e alla necessità di fare un passo avanti tutti insieme, nonostante le divisioni del mondo. La sua voce è più importante che mai».