Papa Francesco regala lavanderia e docce per i clochard di Genova

Città del Vaticano - Sono entrati in funzione anche a Genova la lavanderia e il servizio docce di Papa Francesco, offerto gratuitamente alle persone più povere e ai senza fissa dimora. Nei locali di piazza Durazzo 12, gestiti dalla comunità di Sant’Egidio, i poveri potranno lavare, asciugare e stirare indumenti e coperte, e provvedere all’igiene personale in appositi spazi.

L’iniziativa è stata inaugurata dal cardinale elemosiniere Konrad Krajewski. Saranno a disposizione detersivi e ammorbidenti per il bucato, detergenti per la pulizia della persona, rasoi e creme da barba, insieme a elettrodomestici come lavatrici, asciugatrici e ferri da stiro, messi a disposizione da alcune aziende del settore, che già nel 2017 avevano contribuito all’apertura della “Lavanderia di Papa Francesco” nel quartiere romano di Trastevere e alla barberia per i poveri presso il colonnato di San Pietro.

