Papa Francesco oggi in pellegrinaggio al santuario di Loreto

Lunedì 25 Marzo 2019, 08:37 - Ultimo aggiornamento: 25-03-2019 09:30

Loreto – Il santuario lauretano è in festa per l'arrivo di Papa Francesco che si fa pellegrino per la festa dell'Annunciazione. Una breve visita di cinque ore per celebrare una messa nel santuario e per firmare la lettera post sinodale sui giovani, un evento insolito visto che tutti i documenti papali vengono firmati in Vaticano. Stavolta ha voluto fare una eccezione per affidare i giovani alla protezione della Madonna. Ad accoglierlo il sindaco, Niccoletti e il vescovo Dal Cin, oltre che migliaia di persone e centinaia di malati fatti arrivare dall'Unitalsi.A mezzogiorno tutte le campane della regione suoneranno a distesa. L'ultimo Papa che si è recato a Loreto è stato Benedetto XVI, nel 2012, un anno prima di dimettersi. Il governatore delle Marche, Luca Ceriscioli ha spiegato che la visita papale costituisce un incoraggiamento alle nuove generazioni ad andare avanti, visto che «hanno bisogno di riferimenti importanti». Il legame tra il santuario lauretano e i pontefici è antico e strutturato, visto che il luogo dipende dalla Santa Sede fin dal XV secolo. A Loreto si venera, in particolare, la Casa di Maria, un piccolo edificio che sorgeva a Nazareth e che, secondo la tradizione, fu trasportato nelle Marche dagli angeli. In realtà si pensa che a portare a Loreto parti del piccolo complesso sulle navi fu una certa famiglia di nome De Angelis che si adoperò - con il benestare delle autorità ecclesiali - durante l'epoca delle crociate a portare avanti il progetto.In una cronaca del 1465, redatta da Pier Giorgio di Tolomei, detto il Teramano, che a sua volta l’aveva presa da un documento risalente al 1300, a proposito della Casa di Maria scriveva: “L’alma chiesa di santa Maria di Loreto fu camera della casa della gloriosissima Madre del nostro Signore Gesù Cristo (…) E in detta casa nacque la Vergine Maria, qui fu allevata e poi dall’Angelo Gabriele salutata; e finalmente nella stessa camera nutrì Gesù Cristo suo figliuolo… (…) Ma dopo che quel popolo di Galilea e di Nazaret abbandonò la fede in Cristo e accettò la fede di Maometto, allora gli Angeli levarono dal suo posto la predetta chiesa e la trasportarono nella Schiavonia, posandola presso un castello chiamato Fiume (1291). Ma lì non fu affatto onorata come si conveniva alla Vergine… Perciò da quel luogo la tolsero nuovamente gli Angeli e la portarono attraverso il mare, nel territorio di Recanati e la posero in una selva di cui era padrona una gentildonna chiamata Loreta; da qui prese il nome la chiesa: Santa Maria di Loreto.Fu poi Papa Clemente V che con una bolla nel 1310 confermò indirettamente l’autenticità della Santa Casa. Il santuario, che racchiude la Santa Casa, fu iniziato a costruire nel 1468 da Paolo II, in breve diventò una specie di Lourdes italiana, meta di pellegrinaggi continui da tutto il mondo. Oltre 50 papi si sono recati in pellegrinaggio a Loreto.