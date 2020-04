Papa Francesco scrive all'ex leader dei centri sociali Luca Casarini: «Conta sempre su di me»

Città del Vaticano – Papa Francesco ringrazia Luca Casarini, l'ex leader dei centri sociali e dei no global, ora a capo della ong Mediterranea Saving Humans. «Grazie per tutto quello che fate. Vorrei dirvi che sono a disposizione per dare una mano sempre. Contate su di me». La lettera Papa Francesco la ha vergata personalmente, in risposta di un messaggio ricevuto dalla piattaforma per il salvataggio di migranti nel Mediterraneo dopo le ultime notizie dalla Libia.

Papa Francesco chiama Casarini «caro fratello» e lo incoraggia a lavorare per il salvataggio di vite umane nel Mediterraneo. «Grazie per la tua testimonianza, che a me fa tanto bene». A consegnare la lettera di Casarini al Papa è stato il cardinale Czerny. All'inizio di dicembre il Papa ha voluto collocare nel palazzo apostolico una croce sulla quale appare un giubbotto salvagente utilizzato da un migranti, un'opera realizzata proprio dalla organizzazione di Casarini.

Ultimo aggiornamento: 18:21

