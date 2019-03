Sabato 30 Marzo 2019, 17:14 - Ultimo aggiornamento: 30-03-2019 18:07

Attimi di paura durante la visita in Marocco di Papa Francesco . L'incontro con il Re Mohammed VI è stato macchiato dal gesto di un uomo che, durante il percorso dell'auto del sovrano nord africano, si è lanciato verso la vettura presidenziale. Le immagini sono state riprese in diretta dai media che stanno seguendo la visita del Pontefice in Africa.Qualche ora dopo è stata fatta chiarezza su quanto avvenuto. Un uomo, che sembrava agitare in aria una busta, ha forzato un cordone di sicurezza ed è corso verso redel Marocco mentre il sovrano salutava la folla assieme adurante uno spostamento in auto nella capitale marocchina. L'uomo che ha provato a inserirsi tra le vetture del convoglio é stato bloccato da agenti della sicurezza e non é riuscito a raggiungere il re, il quale peraltro non sembra si sia accorto dell'episodio avvenuto mentre accompagnava il pontefice al complesso dellaper una cerimonia di benvenuto.