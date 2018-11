Solenne messa del Papa per migranti, rifugiati, poveri e senzatetto

Lunedì 5 Novembre 2018, 14:37 - Ultimo aggiornamento: 05-11-2018 14:52

Città del Vaticano - Invitati a partecipare: senzatetto, migranti, clandestini, disoccupati, profughi, emarginati. Tra due domeniche Papa Francesco celebra a San Pietro (solennità della Dedicazione della Basilica papale), una messa solenne in occasione della Giornata mondiale dei poveri giunta quest’anno alla sua seconda edizione.Una giornata dedicata agli ultimi. E' stata istituita da Papa Francesco al termine del Giubileo della misericordia, nella lettera apostolica Misericordia et misera. «Alla luce del Giubileo delle persone socialmente escluse, mentre in tutte le cattedrali e nei santuari del mondo si chiudevano le Porte della Misericordia, ho intuito che, come ulteriore segno concreto di questo Anno Santo straordinario, si debba celebrare in tutta la Chiesa, nella ricorrenza della XXXIII Domenica del Tempo Ordinario, la Giornata mondiale dei poveri», scriveva Francesco nel documento.