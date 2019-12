Papa Francesco ai bambini: ricordate sempre che per sconfiggere la guerra c'è bisogno di amore

Città del Vaticano - «Per sconfiggere la guerra c'è bisogno di amore». Papa Francesco circondato da bambini stamattina ha scherzato un po' con loro e divertendosi a ripassare con loro il catechismo. Stamattina l'appuntamento era riservato ai figli delle famiglie in difficoltà che vengono seguite dal Dispensario di Santa Marta, un centro che fornisce ascolto, aiuti materiali, visite mediche gratuite a chi si presenta in stato di necessità.

Ecco la trascrizione del divertente scambio di battute tra il Papa e il bambini, riportato dalla sala stampa vaticana. «E adesso una cosa. Io ho letto in queste tre scatole che hanno portato i Magi, tre parole: Speranza, Amore e... qual era?... [i bambini gridano: Pace!] Ah, non c’era scritto guerra?... [i bambini dicono: No!] Sicuro? [i bambini rispondono: Sì!] Cosa è più bella, la guerra o la pace? [i bambini gridano: La pace!] Sicuro? Non è più bella la guerra? Cosa fa la guerra? Forte, tu! [un bambino dice: Distrugge] Uccide, ammazza... La guerra uccide la vita, uccide i vecchi, i giovani, i bambini, uccide tutto. Ma per sconfiggere la guerra c’è bisogno di amore. Come si può vivere senza guerra? Con amore. Tutti insieme! Come si può vivere senza guerra? [tutti: Con amore]. Come? [tutti: Con amore]. Pace, amore... e la terza qual era? [i bambini dicono: Speranza]. Ecco, andare avanti con la speranza. Sempre guardare il futuro, guardare l’orizzonte, con la speranza che venga sempre dal Signore, e anche dal nostro lavoro, un mondo migliore. Diciamo le tre parole: Speranza, Amore, guerra... ah, no! Com’era? [i bambini dicono: Pace!] Ah, scusate. Speranza, Amore e Pace. Un’altra volta, tutti! [i bambini gridano: Speranza, Amore e Pace!]».

Ogni anno l'appuntamento pre-natalizio con i bambini seguiti dal Dispensario è diventato una tradizione. Due anni fa alcuni bambini avevano ballato per il Papa, e due bimbe avevano portato un’immensa scatola da cui erano usciti dei palloncini colorati.

