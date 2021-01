Papa Francesco a dieta per la sciatalgia, ma nessuna operazione all'orizzonte

Città del Vaticano - Papa Francesco non dovrà sottoporsi a nessun intervento chirurgico per alleviare i dolori micidiali che ogni tanto lo funestano e che sono dovuti al nervo sciatico. A ventilare una operazione sono stati alcuni media spagnoli. L'ipotesi è subito rimbalzata immediatamente in tutto il mondo. Un problema, quello della sciatica, che colpisce periodicamente Bergoglio e che lo costringe a sottoporsi a regolari cicli di fisioterapia e cure, sotto la guida di alcuni medici di fiducia. Ultimamente il disturbo si è acuito al punto da costringerlo a rinunciare prima ai riti di fine anno, come la messa del Te Deum, e la celebrazione di Capodanno e più recentemente anche alla Messa per la giornata della Parola, affidata a monsignor Rino Fisichella e ai vespri nella basilica di San Paolo celebrati dal cardinale Koch.

Papa Francesco, secondo autorevoli fonti, sarebbe stato sottoposto ad una serie di test medici e radiografie dai quali sono state escluse lesioni alla colonna vertebrale o altre complicanze di altro genere. La diagnosi che gli è stata fatta riguarda l'infiammazione cronica al nervo sciatico da curare con altri cicli di fisioterapia e una dieta ferrea per fargli perdere peso, almeno 7-8 chili al fine di alleggerirgli il carico sulle articolazioni interessate.

La attività quotidiana del Papa continua normalmente, con le udienze di tabella a Santa Marta o nel palazzo apostolico. Gli angelus o le udienze generali le porta avanti rimanendo o seduto sullo scranno, oppure in piedi davanti al leggìo, il tempo di scorrere i testi preparati. Una situazione che, insomma, non desta alcuna preoccupazione.

