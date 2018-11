Papa Francesco commemora i cardinali defunti: la lista comprende Bernard Law insabbiatore di preti pedofili seriali

Sabato 3 Novembre 2018, 18:43 - Ultimo aggiornamento: 03-11-2018 18:58

Città del Vaticano – Papa Francesco ha ricordato a San Pietro tutti i cardinali e gli arcivescovi defunti nel corso dell’anno. Compreso quelli che hanno coperto i pedofili. La celebrazione avvenuta in mattinata nella basilica ha riguardato anche la memoria del cardinale simbolo della protezione sistematica della Chiesa ai pedofili: l’americano Bernard Law, attualmente sepolto in una cappella della basilica di santa Maria Maggiore, nonostante le proteste delle vittime. Nell’elenco dei defunti (154 arcivescovi e 9 porporati) il nome di Law, non è stato depennato anche se la sua storia è stata al centro di uno scandalo enorme, recentemente portato sul grande schermo dal film Spotlight. Dalla lista della commemorazione papale non è stato cancellato nemmeno il cardinale scozzese O’Brien, abusatore seriale di seminaristi e giovani sacerdoti e per questo allontanato dal conclave del 2013.«Non fissiamoci sulle dinamiche terrene, guardiamo oltre». Ha detto papa Francesco nell’omelia della Messa, che ha celebrato nella Basilica Vaticana, in suffragio dei cardinali e dei vescovi defunti nel 2018. Ricordando la «celebre espressione» di Saint-Exupery «l’essenziale è invisibile agli occhi», il pontefice ha segnalato che «di fronte al Signore non contano le apparenze, conta il cuore», il Papa ha evidenziato che «quello che il mondo cerca e ostenta – gli onori, la potenza, le apparenze, la gloria – passa, senza lasciare nulla». «Prendere le distanze dalle apparenze mondane è indispensabile per prepararsi al cielo. Occorre dire no alla ‘cultura del trucco’, che insegna a curare le apparenze».Tra i cardinali defunti spicca poi il nome del colomobiano Dario Castrillon Hoyos, per anni prefetto della congregazione per il Clero e autore di una lettera di incoraggiamento e congratulazioni ad un vescovo francese che si era rifiutato di fare il nome del prete pedofilo alle autorità giudiziarie che indagavano su diversi casi di abusi: «Lei ha agito bene - scriveva Castrillon - mi rallegro di avere un confratello nell’episcopato che, agli occhi della storia e di tutti gli altri vescovi del mondo, avrà preferito la prigione piuttosto che denunciare un prete della sua diocesi».