Vaticano costretto al dietrofront, i magistrati del Papa rinunciano a chiedere l'estradizione della Marogna

Città del Vaticano - La Santa Sede fa dietrofront e comunica di avere deciso di rinunciare alla richiesta di estradizione per Cecilia Marogna, la collaboratrice della Segreteria di Stato arrestata ad ottobre a Milano su mandato delle autorità vaticane con l'accusa di appropriazione indebita, nell'ambito della inchiesta sullo sfortunato palazzo di Londra.

La decisione presa all'interno della Mura Leonine è stata comunicata dai giudici della Corte d'Appello di Milano che dovevano pronunciarsi proprio sull'estradizione della donna.

Dopo la comunicazione, l'udienza è stata sospesa, per essere ripresa più tardi. A Cecilia Marogna dopo l'arresto erano stati concessi i domiciliari. Misura che, come si ricorda, era stata revocata dalla Cassazione il 17 dicembre scorso. La donna accusata di aver utilizzato per spese personali circa 500mila euro versati dalla Santa Sede per "missioni umanitarie riservate", di fatto non poteva essere estradata (come chiedeva la giustizia vaticana) visto che i Patti Lateranensi prevedono espressamente la possibilità di estradare un cittadino vaticano in Italia ma non viceversa.

Lo scorso 17 dicembre, la Cassazione ha disposto l'annullamento senza rinvio con perdita di efficacia della misura cautelare disposta per Marogna dai giudici milanesi che avevano convalidato l'arresto. Uno smacco enorme per i magistrati del Papa. Marogna era così stata scarcerata il 30 ottobre (le e era anche stato tolto l'obbligo di firma).

I suoi difensori nei loro atti avevano sostenuto che Marogna (che si e' sempre definita un'esperta in relazioni diplomatiche) non poteva essere arrestata anche perche' l'accordo pattizio tra Italia e Vaticano, basato sui Patti Lateranensi, non consente l'estradizione in Vaticano.

