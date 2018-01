Papa Francesco consola i familiari dei desaparecidos cileni, vittime di Pinochet

Giovedì 18 Gennaio 2018, 18:37 - Ultimo aggiornamento: 18-01-2018 18:57

IQUIQUE (CILE) - Hector oggi ha i capelli imbiancati ma quando c'era Pinochet era un ragazzino che ha assistito a quando suo fratello, nel 1973, fu preso e portato via dai militari della giunta militare. Da allora di lui non si è più saputo nulla. Uno dei tanti desaparecidos durante il periodo buio del Cile. Hector ha incontrato Papa Francesco e si è fatto portavoce del dolore di migliaia di familiari che, come lui, cercano ancora una risposta. «Nelle sue mani metto la speranza di incontrare i nostri detenuti scomparsi negli anni passati. Allo stesso modo voglio dire che la Chiesa cilena ha fatto un grande lavoro per la promozione e la difesa dei diritti umani».L'incontro non è durato tanto perchè l'agenda di Papa Bergoglio è piuttosto serrata ma l'impatto simbolico è altissimo per i cileni. Hector ha lanciato un appello chiedendo al Papa aiuto perchè gli apparati militari e di governo possano collaborare «in questa crociata umanitaria che possa permettere ai familiari dei desaparecidos di raggiungere la pace e la serenità interiore». Chiedono risposte, l'apertura degli archivi, documentazione vecchia e sepolta ma ugualmente imbarazzante per il Paese