Papa Francesco, nei saluti ai fedeli in Piazza San Pietro per il Regina Coeli, ha parlato della sua prossima visita al Divino Amore di Roma: «Dopodomani, Primo maggio, nel pomeriggio inizierò il Mese Mariano con un pellegrinaggio al Santuario della Madonna del Divino Amore. Reciteremo il Rosario, pregando in particolare per la pace in Siria e nel mondo intero. Invito ad unirsi spiritualmente e a prolungare per tutto il mese di maggio la preghiera del Rosario per la pace».

Domenica 29 Aprile 2018, 12:42 - Ultimo aggiornamento: 29-04-2018 14:08

