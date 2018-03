Vaticano, Papa Francesco all'udienza fa gli auguri di Buona Primavera

Mercoledì 21 Marzo 2018, 10:44 - Ultimo aggiornamento: 21-03-2018 11:02

Città del Vaticano - Happy Spring. Papa Francesco prima di iniziare l'udienza generale in piazza San Pietro ha fatto gli auguri di «buona primaverà» alla folla che si trovava in piazza San Pietro, aggiugendo un pensiero per coloro che erano collegati per radio o tv. «Oggi è il primo giorno di primavera. Buona primavera!». Poi Bergoglio ha avviato il dialogo con i fedeli in piazza prendendo spunto dall'inizio della nuova stagione. «Fioriscono le piante e i fiori, ma io farò qualche domanda a tutti voi: ditemi: un albero e una pianta malati, fioriscono bene? Nooo. Un albero e una pianta che non sono innaffiati possono fiorire bene? Nooo, diciamolo forte. Un albero e una pianta che non hanno radici possono fiorire? Senza radici non si può fiorire e questo è un messaggio». Papa Francesco riflette sulla vita cristiana che è una «vita che deve fiorire in opere di carità, nel fare il bene, ma se non ha radici non potrà fiorire. La radice è Gesù». Da qui il monito di Bergoglio: «Se non innaffi la tua vita con la preghiera, non avrai fiori. Vi auguro che questa primavera sia per voi fiorita di virtù. Capito! Mai tagliare le radici con Gesù»