Papa Francesco, l'ultimo bollettino: leggera febbre e visita ai piccoli pazienti oncologici

Continua il ricovero di Papa Francesco all'ospedale Gemelli di Roma, dopo l'intervento di domenica scorsa al colon. Il Pontefice ieri sera «ha manifestato episodio febbrile». Lo fa sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni aggiornando sulle condizioni di salute del vescovo di Roma e raccontando della visita di ieri di Francesco nel reparto tumori infantili.

APPROFONDIMENTI IL VATICANO Papa Francesco, l'esame istologico conferma una seria... IL CASO Il Papa migliora, medici fiduciosi di un pronto recupero ma un sito... LA CHIESA Don Giustino Russolillo è santo, l'iter e le testimonianze...

Il Papa migliora, medici fiduciosi di un pronto recupero ma un sito riflette sulla sua immagine di Superman

«Sua Santità Papa Francesco - spiega Bruni - ha trascorso una giornata tranquilla, alimentandosi e mobilizzandosi autonomamente.Nel pomeriggio ha inteso manifestare la Sua paterna vicinanza ai piccoli degenti del vicino reparto di Oncologia Pediatrica e Neurochirurgia Infantile, facendo loro giungere il Suo affettuoso saluto. In serata ha manifestato un episodio febbrile». «Questa mattina - spiega ancora la nota - è stato sottoposto agli esami di routine, microbiologici e ad una tac torace-addome, risultata negativa. Il Santo Padre prosegue le cure programmate e l'alimentazione per via orale. In questo particolare momento rivolge il Suo sguardo a quanti soffrono, esprimendo la Sua vicinanza agli ammalati, specialmente ai più bisognosi di cure».

Papa Francesco ricoverato al Policlinico Gemelli (foto Paolo Caprioli/Ag.Toiati)