Papa Francesco, il cardinale Kasper: il pontefice vuole controllare la sua successione

Venerdì 27 Settembre 2019, 20:08 - Ultimo aggiornamento: 27-09-2019 20:34

Città del Vaticano – Il cardinale Walter Kasper , teologo tedesco e amico di Papa Francesco , ritorna a parlare dell’ipotesi di uno scisma nella Chiesa per opera di «piccoli gruppi» di conservatori «che si agitano molto» facendo fracasso. «Il pontefice però non se ne cura, va avanti e tira dritto, non bada alle critiche e agli attacchi e ha una grande forza interiore». «Per un uomo di 82 anni fisicamente sta bene. La prova è la mole di lavoro che macina ogni giorno».Per Kasper è significativo il prossimo concistoro e l’ingresso di nuovi cardinali da lui nominati. Con queste nuove berrette rosse «si ha come l’impressione che con queste nomine il Papa si voglia garantire il controllo della successione». Poi di seguito precisa che a suo parere «al prossimo conclave è difficile che si possa eleggere un Papa ‘contrario’, la gente non lo accetterebbe. Non penso sia possibile invertire la marcia, la gente ama un papa normale, umano e non un papa imperiale come nel passato».