Tre suore italiane stroncate dal virus ebola diventeranno beate

Tre suore italiane morte di ebola mentre erano in Congo diventeranno beate. Per ora il Vaticano ha riconosciuto il decreto delle virtù eroiche, il primo gradino che dovrebbe portarle all'onore degli altari. Si tratta di Annelvira Ossoli, morta il 23 maggio 1995, della congregazione delle Suore delle Poverelle, Danielangela Sorti e Vitaroza Zorza. Erano tutte missionarie che da anni si trovavano in Congo. Si contagiarono per prestare soccorso ai malati e alle altre consorelle durante un focolaio scoppiato nella zona in cui erano operative a curare bambini e gente povera. Papa Francesco ha firmato il decreti stamattina.

Ultimo aggiornamento: 11:13

