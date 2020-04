Il Papa chiama a raccolta i fedeli: «Per tutto il mese di maggio preghiamo perchè si trovi un vaccino»

Città del Vaticano - Papa Francesco ha diramato in tutto il mondo l'invito a pregare per tutto il mese di maggio una speciale preghiera in cui si invoca l'aiuto della Madonna per la scoperta di un vaccino, perchè i governi trovino strumenti economici adeguati a garantire soluzioni lungimiranti a chi si trova in difficoltà, e per fare dirottare gli ingenti flussi di denaro per gli armamenti e per le politiche sanitarie globali.

Il testo della preghiera è stato diffuso oggi in arie lingue. Tra i principali passaggi composti c'è un pensiero per chi è angosciato per l'impossibilità di tanti a non fare visita ai propri genitori anziani al fine di metterli al riparo dal rischio del contagio. Poi chiede fiducia «chi è in ansia per il futuro incerto e per le conseguenze sull’economia e sul lavoro».

«Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da Dio, Padre di misericordia, che questa dura prova finisca e che ritorni un orizzonte di speranza e di pace (...) Proteggi i medici, gli infermieri, il personale sanitario, i volontari che in questo periodo di emergenza sono in prima linea e mettono la loro vita a rischio per salvare altre vite. Accompagna la loro eroica fatica e dona loro forza, bontà e salute. Sii accanto a coloro che notte e giorno assistono i malati e ai sacerdoti che, con sollecitudine pastorale e impegno evangelico, cercano di aiutare e sostenere tutti».

«Vergine Santa, illumina le menti degli uomini e delle donne di scienza, perché trovino giuste soluzioni per vincere questo virus».

«Assisti i Responsabili delle Nazioni, perché operino con saggezza, sollecitudine e generosità, soccorrendo quanti mancano del necessario per vivere, programmando soluzioni sociali ed economiche con lungimiranza e con spirito di solidarietà. Maria Santissima, tocca le coscienze perché le ingenti somme usate per accrescere e perfezionare gli armamenti siano invece destinate a promuovere adeguati studi per prevenire simili catastrofi in futuro».

