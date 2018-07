È morto Jean Louis Tauran, il cardinale che annunciò: «Habemus Papam»

Venerdì 6 Luglio 2018, 11:16 - Ultimo aggiornamento: 06-07-2018 11:28

E' scomparso dopo una lunga malattia il cardinale francese Jean Louis Tauran, presidente del Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso e camerlengo di Santa Romana Chiesa: aveva 75 anni. Si era recentemente recato nel Connecticut per curare la malattia di cui soffriva da tempo, il parkinson. Tauran era conosciuto e apprezzato per avere tessuto rapporti con l'Islam e per avere disinnescato la pesantissima crisi che aveva aperto incidentalmente Benedetto XVI - nel 2005 - con il famoso discorso di Ratisbona che incendiò il mondo musulmano. Tauran, diplomatico di lungo corso, aveva alle spalle anche l'esperienza di ministro degli Esteri della Santa Sede. Fu lui a coordinare l'azione diplomatica senza precedenti del Vaticano contro la guerra in Iraq, ai tempi del presidente Bush, sotto il pontificato di Giovanni Paolo II.Il 13 marzo 2013 era stato lui ad annunciare dalla Loggia centrale della Basilica Vaticana l’elezione di Papa Francesco. Lo scorso aprile il porporato aveva compiuto una importante visita in Arabia Saudita ricordando che «cio’ che sta minacciando tutti noi non e’ lo scontro di civilta’, bensi’ lo scontro di ignoranze e radicalismi. Conoscersi e’ riconoscersi. L’avvenire - aveva detto - consiste nell’educazione. I cristiani non devono essere considerati cittadini di seconda classe».Tauran era nato a Bordeaux, in Francia, il 5 aprile 1943. Compiuti gli studi classici a Bordeaux, dopo due anni trascorsi nel seminario diocesano era stato inviato a Roma come alunno del Pontificio Seminario Francese e della Pontificia Universita’ Gregoriana, dove ha ultimato gli studi teologici e filosofici, conseguendo la Licenza in Filosofia e Teologia. Negli anni 1964-1965, aveva ottemperato all’obbligo del servizio militare, a titolo della cooperazione culturale francese, insegnando in un collegio cattolico in Libano. Ordinato sacerdote il 20 settembre 1969, nel 1973, ha frequentato la Pontificia Accademia Ecclesiastica, dove si forma il personale diplomatico della Santa Sede.