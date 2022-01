Papa Francesco rimpiazza il vescovo spagnolo di Solsona: si era ritirato per sposare una scrittrice di romanzi erotici

Città del Vaticano – Papa Francesco ha nominato a tambur battente un nuovo vescovo per la diocesi spagnola di Solsona, chiudendo così il capitolo imbarazzante del vescovo che alcuni mesi fa ha gettato la tonaca alle ortiche per sposarsi con una scrittrice di romanzi erotici, attualmente in stato interessante.

La nomina è stata resa nota stamattina dal Vaticano. Il Papa ha affidato l'incarico di rimettere insieme i cocci della chiesa locale e normalizzare la situazione a Francisco Simón Conesa Ferrer, attualmente vescovo della diocesi di Minorca. La diocesi di Solsona era vacante dal 23 agosto, data delle dimissioni di Xavier Novell.

Il successore - Francisco Simón Conesa Ferrer - è nato a Elche il 25 agosto 1961 ed è stato ordinato sacerdote il 29 settembre 1985. Ha conseguito i dottorati in teologia (1994) e filosofia (1995) presso l'Università di Navarra. Il nuovo vescovo di Solsona ritiene che "l'amore, il perdono e la generosità del cuore siano la chiave dell'esistenza di ogni cristiano e specialmente del prete".