Papa Ratzinger compie 93 anni, domani il compleanno in quarantena

Città del Vaticano - Compleanno in quarantena per Benedetto XVI che compie domani 93 anni al monastero Mater Ecclesiale con le suore che lo accudiscono e il segretario don Georg. Viste le sue fragili condizioni di salute il compleanno lo trascorrerà in isolamento, con una piccola festicciola familiare senza ovviamente visite. In questo periodo le visite esterne sono state limitate al massimo per evitare i rischi di un eventuale contagio.

Ci sarà probabilmente la consueta la telefonata di auguri del Papa così come una valanga di auguri da diverse parti del mondo. Solitamente Francesco è sempre andato a fare visita al Papa emerito per Pasqua, Natale e per i compleanni, ma quest'anno, in considerazione della emergenza in corso dovrebbe limitare gli auguri ad una telefonata.

Di recente i due papi sono stati contrapposti l'un l'altro dall'uscita del libro del cardinale Robert Sarah sul sacerdozio. Il volume contenente la prefazione del Papa emerito includeva un forte appello a Francesco a non modificare la tradizione del celibato sacerdotale nella esortazione post sinodale sull'Amazzonia. Cosa che è stata accolta, tanto che nel testo papale nel frattempo pubblicato non è menzionato alcun accenno alla dibattuta questione dei preti sposati



Ultimo aggiornamento: 19:33

