Papa Ratzinger, il fratello choc: «Ha malattia paralizzante, gira in carrozzina»

Abusi a Ratisbona, la Bild accusa il fratello di Ratzinger: "Era un picchiatore"

La rivelazione choc è di suo fratello Georg, in un'intervista al giornale 'Neue Post' rilanciata anche dal portale di informazione della Santa Sede 'Vatican News': il Papa emeritoricorre sempre più spesso all'utilizzo di una sedia a rotelle per muoversi e sarebbe affetto da una malattia paralizzante.La preoccupazione del fratello Georg è che questa malattia paralizzante del Papa emerito possa arrivare al cuore. «Prego ogni giorno per una buona ora della morte per me e mio fratello. Per entrambi», dice ancora Georg, 94enne. I due fratelli si sentono per telefono quotidianamente. «E, a Dio piacendo - ha detto Georg nell'intervista -, ci rivedremo l'8 aprile» a Roma per celebrare il 91ø compleanno di suo fratello Joseph il 16 aprile. «Ma manca ancora molto tempo. Chissà cosa succederà fino ad allora», ha dichiarato Georg Ratzinger.