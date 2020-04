Papa Francesco rinuncia al «Resurrexit»: un minuto di silenzio al posto dell'omelia

Papa Francesco è entrato nella Basilica di San Pietro, dove questa mattina, nella Domenica di Pasqua, presiede all'Altare della Cattedra la solenne celebrazione della Messa del giorno. Per le disposizioni anti-coronavirus, la liturgia - trasmessa in diretta video - si svolge senza la partecipazione dei fedeli. Nel corso della celebrazione, sempre per l'emergenza sanitaria in atto, è omesso il rito del «Resurrexit».



Una volta terminata la messa, alle 12.00, dai cancelli della Confessione della Basilica Vaticana - quindi non dalla Loggia centrale, come avveniva di solito -, il Pontefice rivolge ai fedeli che lo ascoltano attraverso la radio e la televisione il Messaggio Pasquale. Quindi, dopo l'annuncio della concessione dell'indulgenza dato dal cardinale Angelo Comastri, arciprete della Basilica di San Pietro, il Papa impartisce la Benedizione «Urbi et Orbi».

