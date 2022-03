Ucraina, il Patriarca Kirill rilancia: «Vogliono indebolire la Russia, Paese forte e potente»

Città del Vaticano - Il Patriarca Kirill non deflette di un millimetro, stavolta parla dell'azione del diavolo che ha fomentato la guerra, e in un sermone tenuto ieri a Mosca conferma di avere una visione del conflitto ben chiara. Il nazionalismo fa da sfondo: «Uno degli obiettivi di questa geopolitica è quello di indebolire la Russia, che è diventata un paese forte, molto potente. Ma quanto è vile e spregevole usare una nazione fraterna per...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati