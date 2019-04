Pedofilia, la denuncia di Ratzinger che spiazza il Vaticano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 12 Aprile 2019, 10:30

CITTÀ DEL VATICANO - Da ieri i Papi regnanti nella Chiesa sembrano essere due, o almeno questa è l'impressione generale che i fedeli riportano dopo la pubblicazione in contemporanea, in tre lingue tedesco, inglese e italiano , di un documento del pontefice emerito Benedetto XVI sulla pedofilia. Lo scritto raccoglie recenti riflessioni sulle radici di questo male che, secondo Ratzinger, si sarebbe diffuso tra il clero soprattutto a seguito del Sessantotto. Le sue parole hanno avuto subito una eco mondiale. L'iniziativa ha però preso in contropiede i vertici vaticani, ignari di una uscita del genere. Nessuno se lo aspettava. Forse per via della consegna del silenzio che Ratzinger si era imposto al momento di lasciare l'incarico, nel febbraio del 2013, in ossequio all'Apostolorum Successores che dovrebbe essere vincolante per ogni vescovo emerito a «non interferire in nulla nella guida, per non dare l'impressione di costituire quasi una autorità quasi parallela a quella del vescovo reggente». Tuttavia lo stesso Ratzinger, nell'incipit del documento sulla pedofilia, chiarisce di avere ottenuto il placet alla pubblicazione (su un piccolo periodico bavarese) dal cardinale Parolin e dallo stesso Papa Francesco. («A seguito di contatti con il Segretario di Stato e con lo stesso Santo Padre, ritengo giusto pubblicare su Klerusblatt il testo così concepito»). Klerusblatt è una storica testata di stampo conservatore, fondata nel 1925 a Monaco, distribuita in abbonamento a circa 3000 lettori, quasi tutti preti o diaconi, molti dei quali anziani. Una specie di Gazzetta Ufficiale dei chierici bavaresi. Secondo alcuni giornalisti cattolici tedeschi probabilmente l'intervento di Benedetto XVI voleva essere una risposta alla recente decisione dei vescovi di avviare un cammino sinodale in Germania per riformare la Chiesa, includendo il tema del celibato sacerdotale, di cui si è aperto un feroce confronto interno. Il testo in esclusiva è apparso tradotto anche sul Corriere della Sera e sul National Catholic Register, una testata divenuta in questi anni un punto di riferimento di quella fetta di Chiesa piuttosto critica nei confronti di Papa Bergoglio, specie dopo le aperture nella Amoris Laetitia, e vicina a cardinali dissenzienti come Brandmueller, Mueller, Burke e, non ultimo, l'arcivescovo Viganò.