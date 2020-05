«Giovanni Paolo II ha coperto un pedofilo», l'accusa di una delle vittime di padre Maciel

Città del Vaticano – Nel giorno del centenario della nascita di San Giovanni Paolo II una delle prime vittime di padre Marcial Maciel Degollado - forse il più grande criminale della Chiesa in epoca moderna - torna puntare il dito sul pontefice polacco. A suo parere non ci sono dubbi che Wojtyla era a conoscenza dei crimini aberranti di questo pedofilo, fondatore dei Legionari di Cristo, super protetto in Vaticano tanto da non essere mai sottoposto ad alcun processo nè punito dalla Congregazione della Fede benchè su di lui vi fosse un corposo fascicolo di reati commessi tra il Messico, l'Italia, la Spagna e la Francia.

Josè Barba Martin dal Messico fa sapere che lui personalmente scrisse a metà degli anni Novanta una lettera direttamente a Giovanni Paolo II. Successivamente – visto che non arrivavano risposte – la lettera fu pubblicata su una famosa rivista messicana nel 1997. La lettera naturalmente sollevò un putiferio incredibile in tutta l'America Latina. Assieme a Josè, la missiva che elencava i crimini di Maciel, circostanziandoli con prove, portava la firma di altri sette ex legionari. «Uno di loro, il professor Saul Barrales ne parlò anche con l'allora nunzio apostolico in Messico, monsignor Justo Mullor Garcia. Era il 13 gennaio 1998».

Il nunzio promise di parlarne direttamente con Papa Wojtyla durante la prima udienza a Roma. «Sei mesi dopo riparlai con il nunzio Mullor Garcia e mi disse che aveva rimesso la lettera per le vie normali ma che non aveva avuto risposte».

La stessa lettera, nel frattempo, fu inviata a tutti i vescovi messicani. Maciel Macial Degollado in Messico all'epoca era una potenza. Non solo era il fondatore di un ordine religioso ricchissimo che controllava università, scuole e istituzioni, ma aveva anche accesso ai vertici istituzionali, aveva rapporti con la Cia e tanti imprenditori influenti.

«Nessuno ci diede mai risposta. Fummo ignorati. Io personalmente sono convinto che Giovanni Paolo II e specialmente il cardinale Ratzinger, divenuto Papa Benedetto XVI sapevano bene della colpevolezza di Maciel».

Nel frattempo il nunzio Mullor Garcia proprio per avere dato appoggio alle vittime di Maciel ascoltandole subiva all'interno del Vaticano un ostracismo senza pari, persino dai vertici della Segreteria di Stato, fino alla sua totale emarginazione. Prima di morire (per una malattia) l'ex nunzio disse che era contento di avere agito sempre in coscienza e con il Vangelo in mano.

Il postulatore della causa di beatificazione e poi di canonizzazione, monsignor Slavomir Oder ritiene, invece, che San Giovanni Paolo II non sapesse come stavano le cose. «Non ha coperto mai nessun pedofilo e se avesse saputo che era pedofilo non gli avrebbe dato alcuna copertura. E' chiaro però che tante cose ora ci sfuggono perchè non essendo stati testimoni presenti dei fatti è difficile fare valutazioni a posteriori. Posso dire che Giovanni Paolo II aveva una esperienza diretta sul discredito che in Polonia, sotto il regime comunista, veniva gettato continuamente sui preti polacchi. I servizi segreti costruivano dossier per accusarli di cose orribili. Wojtyla conosceva che erano accuse false e montate. Finchè quindi non si trattava di una prova evidente e rimaneva un margine di dubbio egli pensava che poteva essere il frutto di una manipolazione ingiusta».

Una domanda analoga, sebbene stavolta generica, è stata sottoposta recentemente a Papa Francesco dal giornalista spagnolo Jordi Evole in una lunga intervista. Bergoglio ha spiegato che «la verità del Vangelo ha un valore senza tempo, ma gli abusi sessuali all'interno della Chiesa sono giudicati secondo una ermeneutica dell'epoca». Come dire che in questo campo il problema deve essere contestualizzato storicamente. In ogni caso tanti dubbi restano sul terreno.

