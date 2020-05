RIETI - Il 24 maggio ricorrono i cinque anni dalla pubblicazione dell’enciclica Laudato si’ di papa Francesco. Per celebrare l’anniversario, le Comunità Laudato si’ propongono un evento on-line sul pensiero di papa Francesco, dal titolo “Una lettura ragionata per un’azione concreta”. La premiere dell’iniziativa sarà disponibile su YouTube a partire dalla 15 di domenica 24 maggio e resa accessibile attraverso il portale ufficiale comunitalaudatosi.org.



A ragionare sui sei capitoli della Laudato si’ saranno scienziati, attivisti e voci del mondo della fede e della cultura: il climatologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli, il teologo Ermes Ronchi, il botanico e saggista Stefano Mancuso, il direttore della rivista «Aggiornamenti Sociali» Giacomo Costa; l’attivista di Friday for Future Sara Diena e la docente di Sociologia e antropologia dei media all'Università Cattolica di Milano Chiara Giaccardi.



Ad aprire e chiudere gli interventi saranno gli ideatori delle Comunità Laudato si': Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, e il vescovo di Rieti, Domenico Pompili.